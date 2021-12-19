Beyoğlu'nda dehşet anları

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Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Emre D. ve Ferhat D. yanlarında bulunan kişilerle sokağın köşesinde sohbet etmeye başladı. O esnada sokak içerisinden şahısların bulunduğu noktaya doğru ilerleyen araçtakiler, camı açarak silahla grubun üzerine kurşun yağdırdı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Araç hareket halindeyken ateş eden saldırganlar daha sonra otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay sonucunda Emre D. ayağından 1 kurşunla, Ferhat D. ise bacağından 3 kurşunla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye götürdü.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran polis ekipleri, önce saldırganların ateş açtığı aracın plakasını ardından da kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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YOLDAN GEÇERKEN KURŞUN YAĞDIRDI



Öte yandan, Beyoğlu’nda yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların sokağın köşesinde beklediği sırada beyaz renkli araçla gelen şahısların, aracın camını açarak ateş edip kaçtıkları, yaralanan şahısların da birbirinin üzerine düştüğü görülüyor.