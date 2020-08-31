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Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda darp ettikleri kiracıyı bacağından yaraladılar

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Beyoğlu'nda darp ettikleri kiracıyı bacağından yaraladılar
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BEYOĞLU'nda bir yıllık kirayı peşin aldıkları kişiyi evden çıkarmak isteyenler kiracıyı önce darp etti sonra kesici aletle yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ambulansta tedavisi tamamlanan kişi polis merkezine götürüldü.

Olay Tarlabaşı Bulvarı Kalyoncu Kulluğu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarından meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, cadde üzerinde bir ev kiraladı ve evin bir yıllık kira bedelini peşin ödedi. Bir süre sonra ev sahipleri, kiracının evden çıkmasını istedi. Kiracı bir yıllık peşin ödeme yaptığını söyleyerek duruma itiraz etti. Evi kiralayan kişiler ile yabancı uyruklu kiracı arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ev sahiplerinden bir kişi, kiracıyı, kesici aletle bacağından yaraladı. Saldırgan ve yanındaki kişiler, olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta tedavi edilen hafif yaralı kiracı, daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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