Beyoğlu'nda dar sokaklar itfaiyeyi zorladı

Beyoğlu Hüseyin Ağa Kireçhane Sokak üzerinde bulunan iş yeri deposunda saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye araçları sokağa giremeyince ekipler yaya olarak ulaştıkları adresteki yangına müdahale etti. İş yeri kepengini demir testere ile kestikten sonra uzatılan hortumlarla alevler söndürüldü. Yangını söndüren ekipler, duman tahliyesi yaptı. Depoda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.