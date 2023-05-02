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Beyoğlu’nda çocuğuyla yürürken cep telefonunu çaldılar

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#Beyoğlu#Polis#İstanbul
Beyoğlu’nda çocuğuyla yürürken cep telefonunu çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 10:02

İstanbul Beyoğlu'nda yanında çocukla yürüyen kadının cep telefonu, iki kadın tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis kimliği tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, geçen hafta salı günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Şahkulu Mahallesi’nde yanında çocukla yürüyen kadını gözlerine kestirip takip eden iki yankesici kadından biri çevredekilerin olayı fark etmemesi için gölgeleme yaparken, diğeri arkadan yaklaştığı kadının cep telefonunu çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Olay sonrası iki hırsız hızla uzaklaşırken, bir süre sonra cep telefonun çalındığını fark eden kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay anına ait görüntülere ulaşıp, kimlikleri tespit edilen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu’nda çocuğuyla yürürken cep telefonunu çaldılar

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#Beyoğlu#Polis#İstanbul

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