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Beyoğlu'nda çatıya çıplak çıkan turisti görenler itfaiyeyi aradı: Dolaşmaya geldim

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#Beyoğlu#Turist#Çatı
Beyoğlunda çatıya çıplak çıkan turisti görenler itfaiyeyi aradı: Dolaşmaya geldim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 15:06

Beyoğlu’nda 5 katlı binanın çatısına çıplak çıkan erkek turisti görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek polis ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri merdivenle çatıya çıkınca turist 'dolaşmaya geldim' dedi.

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Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Mebusan Yokuşu üzerindeki 5 katlı bir rezidansta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıplak şekilde çatı katına çıkıp uygunsuz hareketler yapan yabancı uyruklu kişiyi gören mahalle sakinleri, intihar ettiğini düşünerek polis ve itifayeye haber verdi.

Beyoğlunda çatıya çıplak çıkan turisti görenler itfaiyeyi aradı: Dolaşmaya geldim

"DOLAŞMAYA GELDİM"

 Olay yerine gelen itfaiye ekibi merdiven açarak çatıya çıktı. Çatıdaki turist itfaiye ekiplerine 'dolaşmaya geldim' dedi. Bunun üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Beyoğlunda çatıya çıplak çıkan turisti görenler itfaiyeyi aradı: Dolaşmaya geldim

"BİZ UTANDIK"

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Yan binada çalışan işçi Mustafa Örs “Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. Dedik bu kime hareket yapıyor? Biz utandık geriye döndük. Bir daha baktık adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik. Çektik gittik” dedi.

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