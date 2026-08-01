Beyoğlu'nda çatıya çıplak çıkan turisti görenler itfaiyeyi aradı: Dolaşmaya geldim

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Mebusan Yokuşu üzerindeki 5 katlı bir rezidansta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıplak şekilde çatı katına çıkıp uygunsuz hareketler yapan yabancı uyruklu kişiyi gören mahalle sakinleri, intihar ettiğini düşünerek polis ve itifayeye haber verdi.

"DOLAŞMAYA GELDİM"

Olay yerine gelen itfaiye ekibi merdiven açarak çatıya çıktı. Çatıdaki turist itfaiye ekiplerine 'dolaşmaya geldim' dedi. Bunun üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

"BİZ UTANDIK"

Haberin Devamı

Yan binada çalışan işçi Mustafa Örs “Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. Dedik bu kime hareket yapıyor? Biz utandık geriye döndük. Bir daha baktık adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik. Çektik gittik” dedi.

Gözden Kaçmasın Muğla'da denize dalan çocuğun dikkati antik kalıntıları ortaya çıkardı Haberi görüntüle