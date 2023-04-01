Beyoğlu’nda çatışma! Seken kurşun öğretmeni vurdu

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Beyoğlu’nda, husumetli oldukları iddia edilen 5 kişinin sokak ortasındaki tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Hasımların karşılıklı ateş ettiği sırada seken kurşunlardan biri ATM’den para çeken Abidin D.nin bacağına isabet etti. Hasımlardan M.K.’nin de karnından yaralandığı çatışmada bir başka kurşun, iş yerinin cam kapısını parçaladı.

Saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmen olduğu öğrenilen Abidin D. hastanede tedavi altına alındı. Yaralı halde olay yerinden kaçan saldırgan M.K. kısa sürede yakalandı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.