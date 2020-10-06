Beyoğlu'nda çatı katında yangın paniği

Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Safa Meydanı Sokakta dün akşam saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından duman çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanların yükseldiği apartmandakiler kendilerini dışarı atarken yaşlı bir kadın ise komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden kontrol altına aldı. Hasara neden olan yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çatısı yanan apartmanın yanındaki giriş katında bulunan kuaförde de kısa süreli panik yaşandı.