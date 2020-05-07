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DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda bir kişi Boğaz'a atlayarak intihar etti

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Beyoğlu'nda bir kişi Boğaz'a atlayarak intihar etti
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Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iskeleden Boğaz'a atlayarak intihar etti.

Olay, Kabataş İskelesi'nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turnikelerden geçerek iskeleye gelen yabancı uyruklu bir kişi, suya atladı. İstanbul Boğazı'nın suları yüzeyinde kalan 20-25 yaşlarındaki kişi, kendini batırmak için bir süre çabaladıktan sonra gözden kayboldu.

İskele çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenliğe bağlı balık adamlar, suya atlayan kişinin son görüldüğü yere daldı. Su altında yapılan kısa süreli aramanın ardından ulaşılan ceset iskeleye çıkarıldı.

Üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Beyoğlunda bir kişi Boğaza atlayarak intihar etti

Beyoğlunda bir kişi Boğaza atlayarak intihar etti

Beyoğlunda bir kişi Boğaza atlayarak intihar etti

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