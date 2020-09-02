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Zeki GÜNAL - DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda bir garip olay! Lüks araçla gelip karpuz sattı

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Beyoğlu'nda bir garip olay! Lüks araçla gelip karpuz sattı
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Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

 

Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

Beyoğlunda bir garip olay Lüks araçla gelip karpuz sattı

Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Beyoğlunda bir garip olay Lüks araçla gelip karpuz sattı

Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü. Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi.

Beyoğlunda bir garip olay Lüks araçla gelip karpuz sattı

Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.

Beyoğlunda bir garip olay Lüks araçla gelip karpuz sattı

 

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