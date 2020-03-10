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DHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 01:28,Son Güncelleme:/

Beyoğlu'nda bir ay önce boşaltılan binanın çatı katında yangın çıktı

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Beyoğlu'nda bir ay önce boşaltılan binanın çatı katında yangın çıktı
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Beyoğlu'nda bir ay önce boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın saat 00.20 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Serdengeçti Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan binanın bir ay önce boşaltıldığı ve son günlerde evsizler tarafından kullanıldığı öğrenildi. Çıkan yangın nedeniyle mahalle duman altında kalırken, vatandaşlar da sokağa döküldü. 

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. 

“BİNA BİR AY ÖNCE BOŞALTILDI"

Sokak sakinleri binanın bir ay önce boşaltıldığını belirterek, “Mahalleyi bir anda duman sardı. Hemen itfaiyeyi aradık. Baktık duman geliyor anormal şekilde. Mahalleyi sardı. Ondan sonra itfaiyeye haber verildi. Allah'tan bina boştu. Oturan kimse yok. Yıkılacaktı burası. Çok şükür oturan kimse yok. Büyük ihtimalle evsizlerden giren oldu” diyerek yaşananları anlattı.

 

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