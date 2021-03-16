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Gündem
Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda binanın çatı katında çökme meydana geldi.

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Beyoğlu'nda binanın çatı katında çökme meydana geldi.

İstanbul'ub Beyoğlu ilçesinde bulunan binanın çatı katında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda bulunan binanın çatı katında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki otomobilde hasar oluştu.

Beyoğlunda binanın çatı katında çökme meydana geldi.

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