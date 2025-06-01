×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda beyzbol sopalı hesap kavgası: 3 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Güvenlik Kamerası#Kavga
Beyoğlunda beyzbol sopalı hesap kavgası: 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 10:31

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında çıkan beyzbol sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 Mayıs'ta saat 06.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iş yeri çalışanları ile müşteriler arasında yaşanan kavgayla ilgili çalışma başlattı.

OLAYDA SİLAH DA KULLANILDI

Kavganın hesap anlaşmazlığı nedeniyle çıktığını, müşterilerin iş yeri çalışanları tarafından silah gösterilerek beyzbol sopasıyla darbedildiğini belirleyen ekipler, çalışanların müşterilerden zorla 3 bin 700 lirayı aldığını da tespit etti.

Beyoğlunda beyzbol sopalı hesap kavgası: 3 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karışan Ş.K. (34), E.C. (46), M.K. (20), H.Ö. (43), İ.K. (25) ve M.A'yı (26) olayda kullanılan tabancayla yakaladı.

Haberin Devamı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler "yağma", "gasp" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.C, H.Ö. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.K, M.A. ile Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin tartıştıkları müşterilerle eğlence mekanından dışarı çıktıkları görülüyor. Kayıtlarda müşterilere beyzbol sopası ile saldıran şüphelilerden birinin belindeki silahı göstermesi de yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Güvenlik Kamerası#Kavga

BAKMADAN GEÇME!