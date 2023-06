Beyoğlu’nda barda yanmıştı! Dehşet anlarını anlattı: Bir anda alev topuna döndüm

Haberin Devamı

Geçtiğimiz haftalarda Taksim’de bir gece kulübünde eğlence devam ettiği esnada iddiaya göre tezgahtaki alevler sönünce alevlerin yeniden yükselmesi için alana dökülen ispirtonun bir anda parlaması sonrası çevrede eğlenen kişiler yaralanmıştı. Dehşet anları ve kişilerin üzerindeki alevleri söndürme çabaları güvenlik kamerasına yansırken, olayda yaralanan 26 yaşındaki kadın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 12 gün yoğun bakımda kaldı. Defalarca ameliyat geçiren, ciddi yanıkları bulunan kadın, yoğun bakımdaki zorlu sürecin ardından servise alındı.

Sırtında, kolunda ve koltuk altında ciddi yanıklar oluşan G.K., yaşadığı korku dolu anları anlattı. G.K., bir anda alev topuna döndüğünü ve hala yaşananların etkisi altında olduğunu aktardı.

“ALEV TOPUNA DÖNMÜŞTÜM, İNSANLAR BENDEN KORKMUŞLARDI"

Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına ilk kez gittiklerini söyleyen 26 yaşındaki G.K., “Ayın 21’inde pazar günü sabaha karşı arkadaşlarımla bir eğlence mekanına gitmiştik, orada ispirto patlamasından kaynaklı oldu, yandık. Mekanda çalışan barmen gösteri yapmak amacıyla barın önüne dökmüş daha sonrasında alevin yetersiz geldiğini düşünüp tekrar üstüne döküyor. Bir anda ne olduğunu anlamadan biz alev aldık. Zaten hareketli bir ortam olduğu için mekan da kapalıydı, çok fazla sıcaktı. Daha sonra biz iyice bir sıcaklık hissettik, arkamıza dönüp arkadaşımla birlikte baktık. Ateş yakmışlar, ne oluyor ya dedik, zaten çok sıcak burası iyice sıcak oldu dedik. Tam önümüzde döndüğümüz an hepimiz birden tutuşmaya başladık. İlk 4-5 saniye alev aldığımızı anlamadık. Bir baktım kolum, sırtım, saçım alev içinde yanıyordum, kaçışmaya başladık. Herkes şaşkınlık içerisindeydi, birileri birilerini söndürmeye çalışıyordu, müzik devam ediyordu. Ben ne olduğunu anlamadım bir sağa sonra sola hızlıca koştum. Alev topuna dönmüştüm. Sıcaklık hissettim, koluma ateşlere baktım, alev almışım özellikle saçım yanıyordu, avuç içimle söndürmeye çalıştım. İnsanlara doğru gittim, kaçışıyorlardı, daha doğrusu onlar da benden korkmuşlardı. İlk kimse dokunmadı, 2-3 saniye sonra müdahale etmeye başladılar. Herkes eliyle söndürdü. Bizim sırtımız dönüktü, çok fazla gösterinin başladığını da nasıl patlama olduğunu da kaza sırasında anlamadık. Kazadan sonra videoları incelediğimizde fark ettik. Biz böyle animasyon gösterisi hiç görmemiştik, mekanda sık sık yapılan bir şeymiş. Bunun bilgisinde değildik, ilk defa gittiğimiz bir yerdi. Ne olduğunu anlamadık, nereden alev çıktı, niye yanıyoruz, o an hiçbir şey anlamadık. Videolardan anladık biz de ne olduğunu, şu an bir çıtırtı olduğunda sıcak su kaynatırken bile korku içerisindeyim. Bunun ben nasıl önlemini alabilirdim, bilmiyorum, sırtım dönüktü, keşke ilk gördüğümde kaçsaydım, çıksaydım ya da yer değiştirseydim bilmiyorum ama zaten aleve bakarak konuştum, önüme döndüm. Tam suratım yanmak üzereydi açıkçası çok fazla korktum. İnsanlara söyleyebileceğim tek şey; kesinlikle ateşten uzak durmaları. Özellikle işletmecilere söyleyebileceğim şeyler; gereksiz gösterileri önlem almadan kesinlikle yapmamaları ve bilinçli insanlar tarafından yapılması gerektiği. İlk 12 günüm yoğun bakımda geçti, hocalarımın takibi altında çok zorlu bir süreçti. Sırtım tamamen yandı, sağ kolum iç, dış olmak üzere, koltukaltım ve sağ avuç içim yandı" dedi.

“VÜCUDUNUN YÜZDE 35’İNDE 2-3’ÜNCÜ DERECE, AĞIR LEZYONLARI SÖZ KONUSUYDU"

G.K'nın ağır yanıkları bulunduğunu, zorlu bir tedavi süreci olduğunu anlatan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, tüm ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Prof. Dr. Turan yanıklarda ilk müdahalenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Ağır yanıkları söz konusuydu, vücudunun yaklaşık yüzde 35’inde 2-3’üncü derece, ağır lezyonları söz konusuydu. Geldiği andan itibaren de biz yoğun bakım takibiyle tedavisine başladık. 12 gün yoğun bakımda kaldı 4 kez ileri düzeyde ameliyat geçirdi, diğer yara bakımları da yapıldı. Daha sonra yaralarının iyileşme süreci söz konusu olunca normal klinik servisimize aldık. Tabi özellikle iz kalmaması için uğraştık, temennimiz odur, yama dediğimiz sürece girmedi. Lezyonları da yavaş yavaş toparladı ancak bunlar için de çok yoğun bir uğraşı gerekti. Kalabalık bir eğlence ortamında bir gösteri yapılıyormuş, bir patlama söz konusu oluyor. Akabinde de ağır lezyonlarla hasta bize başvurdu. Mutlaka sezon başında vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Geçen sene 50 milyona yakın bir turist geldi ülkemize. Bu ortamlarda molotoflar, diğer yanıcı şeyler kullanılıyor. Bunlar masum gözüküyor ve bir anda faciayla sonuçlanabiliyor. Özellikle de yanan ortama yanıcı ürünlerin konulması bomba etkisi oluşturuyor. Ağır hasarlarla, göz hasarlarıyla, kalıcı ve sakatlık durumlarıyla hayati boyuta gelecek lezyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yanıcıya maruz kalındığı zaman her zaman diyoruz; mutlaka 10-15 dakika çeşme suyu boyutunda o enerjinin alınması gerekiyor. Daha sonra sağlık kuruluşuna giderken de ıslak bezlerle enerjinin alınması ve bu lezyonların da temiz tutulması çok önemli. Bu olayda öğrendikleri bir ispirto diye bahsediliyor. Maalesef bir facia yaşanıyor bunun da psikolojik etkileri uzun süre devam ediyor" diye konuştu.