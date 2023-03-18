Beyoğlu'nda aracının kontrolünü kaybedip yayalara çarptı

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Kaza, Galata Bereketzade Mahallesi Galip Dede Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü Tımarcı Sokaktan Galip Dede Caddesi'ne döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda yürüyenlere çarptı. Çarpmanın etkisi iki ile iki yaya otomobilin kaputunda bir süre sürüklendi.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan dubaların ardından binanın duvarına çarparak durabildi. İddialara göre otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü olay yerinden kaçarken kazayı gören çevredekiler hemen yayaların yardımına koştu. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı. Otomobilin dönüş yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yayalara çarptığı anlar ve iki kişinin kaputun üzerinde bir süre gitmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.