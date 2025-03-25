Beyoğlu'nda apartmanda yangın

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Yangın, Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'taki 4 katlı binanın önünde saat 08.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir kişi sigarasını yaktıktan sonra kibritini yol kenarındaki çöp ve süngerlerin olduğu alana attı. Sönmeyen kibritin tutuşturduğu atıklarda büyüyen alevler, binanın yan cephesindeki izolasyon malzemesine sıçradı. Alevleri fark edenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına ulaşan alevleri su ve köpük sıkarak söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yoldan yürüyen bir kişinin sigarasını yaktıktan sonra attığı kibritin yol kenarında bulunan çöp ve süngerleri tutuşturduğu görülüyor. Kısa sürede büyüyen alevlerin binaya sıçradığı anlarda görüntülerde yer alıyor.