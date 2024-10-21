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Beyoğlu'nda anne ve bebeği ölü bulundu

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#Beyoğlu#AFAD#Polis
Beyoğlunda anne ve bebeği ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 05:53

Beyoğlu’nda 4 katlı bir apartmanın 1. katından gelen kokular üzerine vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler evin içerisinde Afrika uyruklu bir anne ile bebeğini ölü halde buldu.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu, Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre sakinleri 4 katlı binanın birinci katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daire içinde yabancı uyruklu bir anne ve bebeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sauda A. ve bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Beyoğlunda anne ve bebeği ölü bulundu

AFAD DAİREDE ÖLÇÜM YAPTI

Evden gelen kokular üzerine adrese gelen AFAD ekipleri, binada ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Sauda A. ve bebeği polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile Yenibosna Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Beyoğlu#AFAD#Polis

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