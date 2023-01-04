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Beyoğlu'nda anahtarlık şeklindeki tabancayla dehşet saçtı

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#Anahtarlık#Silah#Beyoğlu
Beyoğlunda anahtarlık şeklindeki tabancayla dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 09:52

Beyoğlu'nda husumetli olduğu kişiyle karşılaşan A.G. isimli şüpheli, cebinden çıkardığı anahtarlık şeklindeki tabancayla ateş etti. Şüpheli kaçarken, ateş ettiği M.G.'nin ayaklarından yaralandığı öğrenildi. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. A.G. polisin yaptığı çalışmayla aynı gece suikast silahıyla yakalandı.

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Olay, Beyoğlu'nda 2 Ocak Pazartesi gece saatlerinde meydana geldi. Arkadaşıyla köpeğini gezdiren A.G., sokakta husumetlisi M.G. ile karşılaştı. Şüpheli cebinde taşıdığı anahtarlık şeklindeki silahla M.G’yi ayaklarından vurarak kaçtı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli A.G.'yi aynı gece Beşiktaş'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G.'nin husumetlisini vurarak kaçması ise kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, A.G’nin husumetlisini vurarak kaçması görülüyor.

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#Anahtarlık#Silah#Beyoğlu

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