Beyoğlu'nda alacak verecek cinayeti: Kalbinden bıçakladı

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Beyoğlu Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde, dün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Gülhacı ile Satılmış E. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma yaşandı. Sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Satılmış E. elindeki bıçakla 82 yaşındaki Gülhan'a saldırdı. Bıçaktan korunmaya çalışan Mustafa Gülhan tahta parçasıyla kendisini savundu. Kavga sırasında kalbinden yaralanan Gülhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Satılmış E. ise cinayeti işlediği bıçakla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Satılmış E., adliyeye sevk edildi. Cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.