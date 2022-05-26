Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi. İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı. Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.’nın üstüne düştü.