Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 09:32
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde S2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bina bir süre sonra çökerken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısmen çökme yaşanan binadaki yangını söndürme çalışması sürüyor.