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Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

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#Beyoğlu#Cihangir#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 09:32

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde S2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bina bir süre sonra çökerken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beyoğlunda ahşap binada yangın

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Beyoğlunda ahşap binada yangın

Kısmen çökme yaşanan binadaki yangını söndürme çalışması sürüyor.
Beyoğlunda ahşap binada yangın


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#Beyoğlu#Cihangir#İstanbul

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