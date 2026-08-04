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Beyoğlu'nda 8 araçlı zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

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#Beyoğlu#Zincirleme Trafik Kazası#Kaza
Beyoğlunda 8 araçlı zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 22:11

Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 20.45 sıralarında Gazhane Caddesi Kabataş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 PVE 181 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki lüks ticari minibüse çarptı.

Ardından arkadan gelen 3'ü ticari taksi olmak üzere toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede bir şeridi trafiğe kapatırken, kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale gelirken, araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Caddenin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Öte yandan kaza bölgesi dronla havadan görüntülendi.

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#Beyoğlu#Zincirleme Trafik Kazası#Kaza

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