×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu'nda '7 bela Taner' öldürüldü! Polisleri uyutup hastaneden kaçmıştı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Beyoğlu#Tarlabaşı
Beyoğlunda 7 bela Taner öldürüldü Polisleri uyutup hastaneden kaçmıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 12:44

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen kişinin, '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Birçok suç kaydı olan Şanlı son olarak eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.

Haberin Devamı

Olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı (36) ve Berat Demir'e motosikletle gelen kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şanlı hayatını kaybederken, diğer Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen eşi uzun süre sinir krizi geçirdi.

Haberin Devamı

Beyoğlunda 7 bela Taner öldürüldü Polisleri uyutup hastaneden kaçmıştı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Taner Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi.

Beyoğlunda 7 bela Taner öldürüldü Polisleri uyutup hastaneden kaçmıştı

 

HASTANEDEN FİRAR ETMİŞTİ

Yaralanan Şanlı, yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliğini tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

Beyoğlunda 7 bela Taner öldürüldü Polisleri uyutup hastaneden kaçmıştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Beyoğlu#Tarlabaşı

BAKMADAN GEÇME!