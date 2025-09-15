×
Gündem Haberleri

Beyoğlu’nda 5 katlı binanın bodrumundaki yangın söndürüldü

Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 22:12

Beyoğlu’nda 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının başlangıç sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın saat 20.00 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi Fişekhane Deresi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenler, binayı tahliye ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimse olmadığı belirlendi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının başlangıç sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

