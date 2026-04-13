×
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

#Beyoğlu Yangın#İtfaiye Müdahalesi#Kaynak Kazası
Beyoğlunda 5 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 13:13

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye ayakta müdahale edildi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bülbül Mahallesi Hüseyin Ağa Kireçhane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre, bodrum katında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar çevredeki malzemeleri tutuşturdu.

Beyoğlunda 5 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

2 KİŞİYE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Malzemelerin kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Vina dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Beyoğlunda 5 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

#Beyoğlu Yangın#İtfaiye Müdahalesi#Kaynak Kazası

