Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bülbül Mahallesi Hüseyin Ağa Kireçhane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre, bodrum katında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar çevredeki malzemeleri tutuşturdu.

Malzemelerin kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Vina dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.





Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.