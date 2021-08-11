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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2021 - 11:46 |  Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda 35 kaçak göçmen yakalandı

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İstanbul Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 35 göçmen yakalandı. 35 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde sorgulanan 435 kişiden 35'inin yurda kaçak yollardan giriş yaptığı ve kalış izninin olmadığı belirlendi. 35 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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