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Beyoğlu’nda 2 katlı bina çöktü

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#Beyoğlu#Metruk Bina Çöktü#Otomobil Hasar Gördü
Beyoğlu’nda 2 katlı bina çöktü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 18:46

Beyoğlu’nda, 2 katlı metruk bina çöktü. Park halindeki bir otomobil bina molozlarının altında kalarak hasar gördü.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Binadan kopan moloz parçaları, sokakta park halinde bulunan 34 BFA 518 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin üzerine düşen molozları kaldırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili incelemeler sürüyor.

 

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#Beyoğlu#Metruk Bina Çöktü#Otomobil Hasar Gördü

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