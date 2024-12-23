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Beyoğlu'nda 1 kişi tramvayın altında kaldı: Durumu ağır

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#Tramvay#Beyoğlu#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 16:25

Beyoğlu Tophane durağında 1 kişi tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Tophane Durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ayan'a (79), Karaköy istikametinde seyreden tramvay çarptı.

Tramvayın altında kalan Ayan için bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Öte yandan, tramvayın altında kalan kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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#Tramvay#Beyoğlu#Kaza

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