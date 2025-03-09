Beyoğlu ve Kadıköy'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

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Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, '23'üncü Feminist Gece Yürüyüşü' için Sıraselviler Caddesi'nde toplanan grubun İstiklal Caddesi'nde yürüyüşüne izin verilmedi. Kalabalık grup, ellerinde bayraklar ve dövizlerle birlikte slogan atarak, cadde boyunca ilerledi ve Beyoğlu Cihangir kent konağına ulaştı. Grup burada bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasından sonra gruptan bazı kişiler dağılırken, uyarıları dikkate almayan, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki tedbirleri yerinde denetleyerek gerekli talimatları verdiği öğrenildi.

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BEYOĞLU'NDA GÖSTERİLER YASAKLANMIŞTI

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 8 Mart 2025'te Taksim ve çevresinde yapılması planlanan toplanma ve yürüyüşleri yasaklanmıştı. Kararın gerekçesi olarak kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması gösterildi. Yasak kapsamında "Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklâl Caddesi ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılacak ifadeleri kullanıldı. Açıklamada gerekli durumlarda kontrollü girişlere izin verileceği belirtilirken, ilçede herhangi bir toplumsal olay ihtimaline karşı ek güvenlik önlemleri alınacağı duyuruldu.

KADIKÖY'DE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Kadıköy'de bir araya gelen çok sayıda kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan grup, şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi. Kutlamalar sırasında kameralara renkli görüntüler yansıdı.