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Beyoğlu tedirgin: 20 günde 2 turist öldürüldü

#Beyoğlu#Turist#Ölüm
Beyoğlu tedirgin: 20 günde 2 turist öldürüldü

52 yaşındaki Kanadalı bir turist, 6 Aralık’ta boğazına yumruk atılarak öldürülmüş ardından gasp edilmişti... Geçen pazartesi ise ABD’li turist Leonard Samuel Record bıçaklandı, hayatını kaybetti. Katili “Kimse arkadaşıma omuz atamaz” diyerek kendisini savundu. Peş peşe yaşanan kavga, gasp ve cinayetlerin ardından bu soru soruldu: “Beyoğlu’nda neler oluyor?”

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ABD’li bankacı Leonard Samuel Record, 20 gün önce bir meslektaşıyla İstanbul’a geldi. İkili geçen pazartesi günü ise Beyoğlu’ndaki bir bara gitti. Saat 05.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi’nden otellerine doğru yürüyen turistlerin karşısına Ferhat Kavdır ile 4 arkadaşı çıktı.

Beyoğlu tedirgin: 20 günde 2 turist öldürüldü

OMUZ ATIP ÖLDÜRDÜLER

Ferhat Kavdır ve arkadaşları omuz attıkları iki turistle kavgaya tutuştu. Ferhat Kavdır bıçak çekerek ikilinin üzerine saldırdı. Leonard Samuel Record’u sol baldırından bıçaklayan Kavdır ve arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan Record atardamarından yaralandığı için kan kaybından hayatını kaybetti. MOBESE görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri Kavdır ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Ferhat Kavdır tutuklandı, arkadaşları ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu tedirgin: 20 günde 2 turist öldürüldü

‘ÇOK KIZDIM’

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Hırsızlık, yağma, polise mukavemet ve oto hırsızlığından sabıkaları olduğu ortaya çıkan Ferhat Kavdır savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: “Yanımdaki arkadaşıma karşıdan gelen 2 şahsın omuz attığını ve kavga ettiklerini gördüm. Çok sinirlendim. Yabancı konuşuyorlardı. Ben de çıkarttığım bıçak ile baldırından bıçakladım. Kimse arkadaşıma omuz atamaz.”

Beyoğlu tedirgin: 20 günde 2 turist öldürüldü

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#Beyoğlu#Turist#Ölüm

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