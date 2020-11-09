Beyoğlu semt pazarlarında ‘Güvenli Alan’ uygulamasına geçildi

Beyoğlu Belediyesi, belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği ‘Güvenli Alan’ uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Proje kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında pazar esnafı ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden ‘Güvenli Alan’ QR Code’nu okutarak veya Hes Kodu'nu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecekler.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal mesafe ve maske denetimlerinin yanı sıra hayata geçirilen ‘Güvenli Alan' uygulaması ile Beyoğlu'nda semt pazarları koronavirüs salgınına karşı daha güvenli hale getirilmiş oldu. Uygulamanın ilk kez hayata geçirildiği Çıksalın Semt Pazarı’nı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmaları yerinde inceledi. “SEMT PAZARLARINDA ‘GÜVENLİ ALAN' UYGULAMASINI BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ”

Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemi almaya gayret ettiklerini belirten Başkan Yıldız, “Virüs salgınına karşı mücadele konusunda devlet millet el ele bir mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valimizin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda belediyelerimizin semt pazarlarında denetimlerini daha da sıklaştırması konusunda bir karar alındı. Bu karar çerçevesinde biz de Beyoğlu’ndaki semt pazarlarında ‘Güvenli Alan’ uygulamasını, Hes Kodu kullanılmasını başlatmış bulunmaktayız. Covid 19 testi pozitif olan esnafımız tezgah açamayacak ve kendisinin hastaneye sevki gerçekleştirilecek. Diğer taraftan pazarlarımıza maskesiz kimseyi almıyoruz ve sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyoruz. Kalabalıkların oluşmasına engel oluyoruz. Bizler belediye olarak güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle, vatandaşlarımız da bu kurallara uymak suretiyle salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bütün hemşerilerimden bu kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.