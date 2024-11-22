Beyoğlu sapıkları ‘ağır ceza’lık oldu

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İstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül gecesi bir kulüpte eğlenen İ.A. (25), evine gitmek üzere kulüpten dışarı çıktı. Sokakta yürürken daha önce tanımadığı Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan (31) genç kadının yolunu keserek köşeye sıkıştırdı ve taciz etti. Yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Görüntüler kamuoyunda infiale yol açınca, yeniden gözaltına alınan Semir Tarhan ve Ömer Konu tutuklandı.

Semir Tarhan hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 13.5 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer tutuklu sanık Ömer Konu’nun ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın ilk duruşması İstanbul 49’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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HÂKİM KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Sanık Semir Tarhan savunmasında, eve gittiklerini ve yolda mağdur ile karşılaştıklarını belirterek “Yardım etmek için yanaştım ayağım kayınca birlikte yere düştük. Tutarken dengem kaydı” dedi. Hâkimin “Görüntüyü Türkiye izledi. Önce sarılıyorsun sonra düştükten sonra bir süre üzerinde duruyorsun” demesi üzerine Tarhan “Alkolün etkisindeydim. Onlarca insanın içinde cinsel istismarda bulunacak değilim” diye pişkin bir savunma yaptı.

Diğer tutuklu sanık Ömer Konu ise evli ve kız çocuğu babası olduğunu ifade ederek, “Bilmiyorum. Hatırlamıyorum” demekle yetindi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, dosyayı görevsizlikle Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.