Beyoğlu Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Beyoğlu'nun ve mahallelerinin Posta Kodları

Beyoğlu İstanbul ilinin Avrupa yakası bölümünde bulunan bir ilçesidir. İstanbul' ait olan Beyoğlu ilçesinin 45 ayrı mahallesi bulunmaktadır.

Beyoğlu Posta Kodu Kaçtır?

Beyoğlu posta kodu İstanbul'un ilçeleri arasında en merak edilen posta kodları arasındadır. Her gün binlerce gönderinin geldiği Beyoğlu'nda posta kodu kullanmak önemlidir.

Gönderinizin Beyoğlu'ndaki adrese daha hızlı ulaşabilmesi açısından posta kodu yazmalısınız. Bu sayede yazmış olacağınız 5 haneli kod ile gönderinin Beyoğlu'na ait olduğu anlaşılarak hızla Beyoğlu dağıtım şubesine yönlendirilir. Gönderilerinize Beyoğlu'nun posta kodu olan 34421 i eklemeyi unutmayınız. Ekleyeceğiniz posta kodu sayesinde hızlı ve güvenli şekilde gönderinizin ulaşmasına yardımcı olacaksınız.

İstanbul'un ilçesi Beyoğlu'nun ve Mahallelerinin Posta Kodları

Beyoğlu ilçesinde bir mahalle için gönderi yapmanız gerekiyorsa posta kodunu yazmayı unutmamalısınız. Gönderinizde bulunan posta kodu hızlı bir şekilde ulaşması için önemlidir. Postalar adreslere göre dağıtılırken herhangi bir yanlışlık yapılmaması adına posta kodu büyük önem taşır. Bu nedenle mutlaka eklenmelidir.

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde günde binlerce gönderi toplanmaktadır. Bu gönderilerin ilçelere göre hızlıca ayrılarak dağıtıma çıkarılmasında ilk bakılan posta kodudur. Beyoğlu'na yapacağınız gönderilerinizde İstanbul'un ilçesi Beyoğlu'nun ve mahallelerinin posta kodları ekleyerek işleminizi hızlandırabilirsiniz.

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