Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 29 Ekim'de başlayacak

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Tanıtım toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin 29 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi.

Beyoğlu Kültür Yolu'nun İstanbul'un modern ve tarihi dokusunu barındırdığına işaret eden Bakan Ersoy, bu rota üzerinden Galataport'tun ardından Tophane, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı'nın yer aldığını aktardı.

"AKM, 365 GÜN 24 SAAT HAYATA KAPILARI AÇIK OLACAK DÜNYA ÇAPINDA BİR ESER OLDU"

Ersoy, Galata Kulesi'nin gerçekleştirilen restorasyon sonrası asli kimliğine dönüştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çektiği ilgiyi sizler de biliyorsunuz. Şu anda Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi alıyor. Yani restorasyon öncesini neredeyse dörde katladı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız sonrası ciddi anlamda bölgenin yaşayan bir kültür-sanat mekanı haline geldi. Atlas Pasajı şu anda, içinde dünya ölçeğinde ilkleri de barındıran teknolojisiyle ve çok zengin bir arşivle hizmet veren İstanbul Sinema Müzesine, nostaljisini kaybetmeden en modern şekilde yenilediğimiz Atlas 1948 Sineması'na ev sahipliği yapıyor. Müzemizin kendisi zaten ayrı bir cazibe noktası.





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Bunun yanında galalar, festival gösterimleri, sergiler insanlarımızın hayatına renk katmaya devam ediyor. Müzeye ev sahipliği yapan binaya da özellikle değinmek istiyorum. Orada detaylı bir restorasyon gerçekleştirerek çok değerli bir hazineyi geri kazandık. Müzenin yanı ısıra binayı da büyük bir keyifle gezeceğinize eminim.Yine bu proje kapsamında İstiklal Şairimizin aziz hatırasına bir vefa göstergesi olarak hem tarihi kişiliğine hem edebi değerine bir kapı açtık. Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi kimliğiyle ve sunduklarıyla gerçekten Beyoğlu Kültür Yolu'nun en özel değerlerinden biri olmuştur ve elbette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yapacağımız AKM, hemen hemen bütün sanat dallarının her yaştan ve her kesimden insanımızla buluştuğu, 365 gün 24 saat hayata kapıları açık olacak dünya çapında bir eser oldu."

Kültür yolu üzerindeki sadece 5 eser için 2,5 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Tabi bu rotada daha fazlası da var. Paket Postanesi, Tomtom Sokak, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Garibaldi Sahnesi, Odakule Pasajı, Emek ve Alkazar Sinemaları, Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, Maksim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, SALT Beyoğlu, İKSV – İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Pera Müzesi, Arter (Koç Müzesi) ve Gezi Parkı da yine Beyoğlu Kültür Yolu'nun içinde çok değerli mekanlar. Gerek Bakanlık olarak bizim, gerekse güçlü bir iş birliği içinde özel sektörün yatırımları Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemini, derinliğini ve değerini anlamak için yeterli bir göstergedir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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FESTİVALDE BİNDEN FAZLA SANATÇI YER ALACAK

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri yapacaklarını anlattı.

AKM'nin 29 Ekim'de bir Türk bestesi olan "Sinan" operasıyla açılacağına işaret eden Mehmet Nuri Ersoy, "AKM'nin açılışına özel olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bestelenen 'Sinan' operası sanatseverlerle buluşacak. Değerli Hocamız Sayın Hasan Uçarsu tarafından bestesi yapılan bu özel operanın librettosu Dr. Bertan Rona Beyefendi'ye aittir. Eseri, ünlü İtalyan rejisör Sayın Vinçenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor." diye konuştu.

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Ersoy, 31 Ekim'de dünyanın en iyi orkestralarından biri olarak kabul edilen Londra Filarmoni Orkestrası'nın 96 kişilik dev kadrosuyla AKM sahnesinde çok özel bir repertuvarı seslendireceğini dile getirerek, "Duayen Türk besteci Özkan Manav'ın yazmış olduğu 'Haydar Haydar' adlı eser de programda yer alıyor. Böylece, Londra Filarmoni Orkestrası ilk defa bir Türk bestecinin eserini repertuvarına almış olacak." dedi.

Festival kapsamında Alkazar Sineması'nda dünyaca tanınan sanatçı Refik Anadol'un mimarlık ve yeni medya sanatları arasında hibrit bir ilişki kurduğu dijital serginin, Galataport'ta ise dünyanın önemli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmuş olan "Monet&Friends" adlı dijital serginin yer alacağını aktaran Bakan Ersoy, etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi:

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"8-12 Kasım tarihleri arasında 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Kazakistan'dan Saha Cumhuriyeti'ne (Yakutistan) kadar 13 ülke ve özerk cumhuriyet katılacak. Bu ülkelerden 100'e yakın oyuncu, yönetmen, sinema ve sanat sektöründen sorumlu bakanlar, bürokratlar, kurum yöneticileri bir araya gelecek. Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi bu festivaldeki eserlerin gösterimlerini yapacaklar. Fransız Kültür Merkezi'nde, doğaya ve canlılara karşı duyarlılık ihtiyacıyla şekillenen farklı bir sanat çalışması, 'Bitkisel Düşlem' sergisi sanatseverlerle buluşacak. Taksim Camii, 'Mirasın İzinde' sergisi ile muhteşem Selçuklu eserlerini ziyaretçileriyle buluşturacak. Hat, çini, ebru, minyatür, kalemişi gibi 29 sanatçımızın yorumladığı 74 eser olacak burada.

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Maksim'de Fransız sanatçı Bernar Pra'nın ve ünlü ressam Piyer Ogüst Renuar'ın 'La Grönuiyer' adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden yaratılmış enstalasyonunu göreceğiz. 'Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması' neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 45 eser Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Ayrıca Tophane-i Amire-Tek Kubbe'de, Türkiye'nin yeni kuşak sanatçılarını temsil eden yeni mezun 32 genç sanatçının eserlerinden oluşan seçki sergisi olacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu, Türkiye genelinde 87 Güzel Sanatlar Lisesi ve 80'den fazla üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin eserlerine kapılarını açacak."

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU, İSTANBUL'UN VE TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI MARKASI HALİNE GELECEK

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl iki defa yapılacağına da dikkati çekerek, Beyoğlu Kültür Yolu'nun, İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası markası haline geleceğinin altını çizdi.

Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcıların etkinlikler hakkında bilgi alabileceğinden de bahseden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:

"Hiçbir ayrıntının gözden kaçmaması için çalışmamızı yaptık. Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcılar gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi alabilecekler. Kendisine en yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyerek, katılacağı etkinlikleri planlayabilecekler. Etkinlik mekanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek, bu noktalara dair yol tarifi alabilecekler. Kullanıcılar oluşturdukları profilleri sayesinde katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklerin bilgilerine de sahip olacaklar. Etkinlikler gerçekleşirken güncel haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını yine uygulamadan takip edebilecekler."

İzmir'deki Tekel Binaları'nın restorasyonunu 2022 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Ersoy, "Sanatseverlerle buluşturacağız. Çeşmeliler için çok hassas bir nokta olduğunu biliyoruz. Plan kapsamında büyük bir Cumhuriyet Köyü ve kültür sanat vadisini projelendiriyoruz. 2023 itibariyle tekel binası hizmete girdikten sonra aynı İstanbul'daki gibi kültür sanat faaliyetleri burada da başlayacak." şeklinde konuştu.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKM'nin yapımında koymuş olduğu hedeflerin çok faydalı olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten İstanbul sevgisini de çeşitli vesilelerle daima dile getirmektedir. Belediye Başkanlığı yapması da çok önemli bir fark yaratıyor, zira bu şehri çok iyi biliyor. Benim görevi devralmamın ardından ilk kabine toplantısında da çok hızlı bir şekilde sonuçlandırmamı istedikleri üç proje vardı. Biri Ankara CSO binamızdı. Bitirdik ve açtık. Diğeri İstanbul AKM idi. Bitirdik, 29 Ekim'de açıyoruz. Tabi AKM sadece kendi başına bir proje olmanın ötesinde Beyoğlu Kültür Yolu'nun da fikirden uygulamaya geçişinde çok önemli katkısı ve etkisi olan bir eser. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yön önümüzü görmemiz açısından da çok faydalı oldu. Bu arada söz konusu üçüncü proje Rami Kışlası. Onu da inşallah İstanbul'un en büyük kütüphanesi kimliğiyle 2022 sonunda açacağız."

Ersoy, etkinliğin ardından Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner de katıldı.