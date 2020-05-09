Beyoğlu Kaymakamlığı duyurdu: ‘Taksim’e maskesiz gelmeyin’

İçişleri Bakanlığı, daha önce yayınladığı koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelgesinde il, ilçe ve bölge bazında kurallar alınabileceğini belirterek valilikler ve kaymakamlıkları yetkilendirmişti. İstanbul’da ilk bölgesel kural, Taksim için alındı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske takılması ve 3 metre sosyal mesafe kuralına uyulması zorunluluğu getirdi.

HAREKETLENME ARTACAK

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Koronavirüs hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, damlacık yolu vb çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlanması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle, normalleşme süreci kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini arttıracağından bahisle, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine, bu tedbirlere uymayanlara Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.”

HİJYEN NOKTASI KURULDU

Karar kolluk kuvvetleri tarafından hemen uygulamaya alındı. Polis, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda maskesiz vatandaşlara ceza kesti, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılar hem yüz yüze hem de anons şeklinde yapıldı. Polis ekiplerinin uyarıda bulunduğu bir genç, “Yolda maskeyi yere düşürdüm. Kirlendiği için almadım” dedi. Belediye ekipleri bu sırada gence maske verdi ve ceza yemekten kurtardı. Polis ekipleri, kol kola yürüyen bir çifti de sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyardı.



TEK TEK ÖLÇTÜLER

Beyoğlu Belediyesi ekipleri İstiklal Caddesi'nin girişinde vatandaşlara maske dağıttı, dezenfektan sıktı ve tek tek ateşlerini ölçtü. Ateşleri 37 derecenin üzerinde çıkanlar sağlık noktasına yönlendirildi. Ayrıca polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda maske kontrolü yaptı. Maskesi bulunmayanlara ceza kesildi. Bazı vatandaşlar para cezasının fazla olduğunu söyleyerek polislerle tartıştı. Polisler vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyardı.



KURALSIZ MAÇKA

Koronavirüs önlemleri kapsamında mesire ve ören yerleri, piknik alanları ile sahillere girmek yasaklanmıştı. Vatandaşlar bu kurallara uysa da havaların iyice düzelmesiyle bu kez de parklara akın oldu. İstanbul’un en yoğun parklarından biri olan Şişli’deki Maçka Parkı dün virüs öncesinden farksızdı. Evlerinde besledikleri evcil hayvanları da beraberlerinde getiren vatandaşlar ne maske taktı, ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Polis ekipleri günün belli saatlerinde parklarda uyarılar yapsa da pek işe yaramadı.



‘BU GİDİŞ İYİ DEĞİL’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi paylaşımının ardından dün de Eminönü’ndeki kalabalığa ilişkin uyarıda bulundu. Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, “Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp dışarı çıkana kadar. Bu gidiş eve değilse, iyi değil” notlarını düştü. Pazaryerinden fotoğraf da paylaşan Koca, "Pazaryerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir" dedi. (DHA)



'DÜŞÜŞ VAR, FIRSATI KULLANALIM'

◊ Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 689’a ulaştı. Günlük vaka sayılarındaki düşüş de devam etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre dün 33 bin 687 test yapıldı, 1848 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 135 bin 569 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1219’a, entübe hasta sayısı da 653’e geriledi. Dün 3 bin 412 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 86 bin 396’ya ulaştı. Bakan Koca da Twitter’daki mesajında, “Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım” dedi. (◊ ANKARA)