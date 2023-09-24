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Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde yangın çıktı! Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı

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#Beyoğlu Evlendirme Dairesi#Yangın#Beyoğlu Yangın
Beyoğlu Evlendirme Dairesinin bahçesinde yangın çıktı Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 03:34

Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde bulunan oturma alanları ve yürüyüş yolunda bulunan tahta malzemeler alev alev yandı. Birçok noktadan görünen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, bir itfaiye eri müdahale sırasında yaralandı.

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Yangın, Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Bahçede bulunan tahta yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarındaki tahta malzemeler, bilinmeyen bir nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu Evlendirme Dairesinin bahçesinde yangın çıktı Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin birçok noktadan müdahalesiyle bütün bahçeye yayılan alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası evlendirme dairesinin bahçesi kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Beyoğlu Evlendirme Dairesinin bahçesinde yangın çıktı Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı

Beyoğlu Evlendirme Dairesinin bahçesinde yangın çıktı Tahta yürüyüş yolu alev alev yandı

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#Beyoğlu Evlendirme Dairesi#Yangın#Beyoğlu Yangın

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