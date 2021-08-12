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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beyoğlu BM gibi: 9 ülkeden 35 kaçak

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Beyoğlu BM gibi: 9 ülkeden 35 kaçak

İstanbul Beyoğlu’nda polis, yabancı uyruklulara uygulama gerçekleştirdi. 435 şahıs sorgulanırken, 32 adres kontrol edildi.

Uygulamada 5 Suriyeli, 8 Bangladeşli, 1 Nijeryalı, 1 Ganalı, 1 Kongolu, 1 Cezayirli, 14 Afganistanlı, 2 Filistinli, 2 Sierra Leoneli olmak üzere toplam 35 göçmenin kaçak olduğu anlaşıldı. Yabancı uyruklular, haklarında yapılacak gerekli işlemler için Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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