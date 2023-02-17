Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş’ta 200 konteyner ev kuruyor

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Beyoğlu Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 100 kişilik ekip ve araçları deprem bölgesine gönderdi. Aşevlerinden fırına, duş alanlarından tuvaletlere kadar depremzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için çalışan Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezde de 200 konteyner ev kuruyor.

BEYOĞLU’NDAN deprem BÖLGELERİNE 80’İN ÜZERİNDE YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ

Beyoğlu Belediyesi depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar 80 TIR’ın üzerinde yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Bölgeye gönderilen yardımların ilçe ve köylere de ulaşması için özel bir ekip kuran Beyoğlu Belediyesi, 8 araç ve 2 motosikletten oluşan acil yardım ekibiyle Kahramanmaraş merkez, çevre ilçeler ve köylerde koordineli bir şekilde depremzedelere gıda kolisi, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcı dağıtımı yapıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da 2 başkan yardımcısı, 5 birim müdürü ile bölgede yardım çalışmalarını bizzat koordine ediyor.

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HER GÜN 10 BİN DEPREMZEDEYE ÜÇ ÖĞÜN SICAK YEMEK VERİLİYOR

Beyoğlu Belediyesi, 40 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi ile ikisi ambulans 8 araç arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. 60 kişilik ekiple de depremzedelerin yaraları sarılıyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 1 aşevi, 2 seyyar mutfak, günde beş bin ekmeğin pişirildiği 1 fırın ile 3 yemek dağıtım merkezi kuran Beyoğlu Belediyesi her gün 10 bin depremzedeye üç öğün sıcak yemek ikramı yapıyor.

BÖLGEDEKİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI İÇİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Belediyenin yaptığı yazılı açıklamada bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalar ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Belediye ekiplerince bölgede kurulan çamaşırhane, tuvaletler ve duş alanları da depremzedelerin kullanımına sunuldu. Ayrıca depremzedelerin kaldığı 10 farklı noktaya telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik eşyaların şarj edilebilmesi amacıyla mobil şarj üniteleri kuruldu. Çalışmalarda depremden zarar gören çocuklar da unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Merkezde çocuklar için iki farklı noktada oyun grupları kurdu. Depremde zarar gören hayvanların tedavisi için bölgeye gönderilen Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen temizlik araçları da çöp toplama ve temizlik işlerine katkı sunuyor.”