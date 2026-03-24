Beyoğlu Belediye Başkanı’na 35 yıl hapis istendi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de arasında bulunduğu 7 kişinin 14’er yıldan 35’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamenin, İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB ana davası ile birleştirilmesi talep edildi.

53 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2025’te tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de arasında bulunduğu 7 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, özel kalem müdürü Seyhan Özcan, şoförü Deniz Göleli ve koruması Veysel Eren Güven’in ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ iddiasıyla 14’er yıldan 35’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 53 sayfalık iddianame, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında yer aldığı 407 sanıklı İBB ana davası ile birleştirilme talebi ile değerlendirilmek üzere İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne birinci heyetine gönderildi.

FAHİŞ MİKTARDA KÂR ELDE EDİLMİŞ

İddianamede, şüphelilerin hileli bir şekilde ecrimisil (haksız işgal tazminatı) bedeli tahsil edilmek suretiyle ilgili reklam alanlarını, yetkilisi oldukları şirketlere muvazaalı bir şekilde tahsil ettikleri, bu suretle haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Elde edilen haksız gelirlerin bir kısmının örgüte aktarıldığı, şüphelilerin hem kişisel zenginleşme hem de İmamoğlu suç örgütüne fon sağlamak adına kamuyu zarara uğrattıkları ileri sürüldü. Ucuza mal edilen reklam yerlerinden fahiş miktarlarda kârlar elde edildiği, ecrimisil bedeli tahsil edilmesine rağmen zabıta görevlilerince ilgili reklamların kaldırılmadığı, kesilmesi gereken idari para cezalarının da kesilmeyerek 260 milyon 755 bin 555 lira kamu zararına sebep olunduğu iddia edildi.