Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade veriyor

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik 'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Güney ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.