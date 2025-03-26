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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade veriyor

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu Belediye Başkanı#İnan Güney#CHP İstanbul İl Kongresi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 10:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ’şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik 'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Güney ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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