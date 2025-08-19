Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.