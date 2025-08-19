×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#İnan Güney#Gözaltı#Tutuklama
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 13:17

İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, görevden uzaklaştırıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Gözden KaçmasınBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandıBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İnan Güney#Gözaltı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!