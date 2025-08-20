Beyoğlu Belediye Başkanı görevden alındı

Haberin Devamı

CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada Güney’in hakkında “Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

VEKİL SEÇİMİ CUMA GÜNÜ

Güney’in görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamayla ilgili Belediye Kanunu gereğince Beyoğlu Belediye Meclisi’nin belediye başkanvekilini seçmek üzere 22 Ağustos Cuma günü saat 15’te toplanacağını duyurdu. Başkan vekili, ilçe meclis üyeleri arasından bir isim olacak. Mevcut durumda meclis üye çoğunluğu CHP’de bulunuyor. İkinci dalgada tutuklanan Turabi Şen dışında CHP’nin 16, AK Parti’nin 11, MHP’nin 2 meclis üyesi ve bir bağımsız üye bulunuyor. Cuma günü yapılacak başkanlık seçimlerinde mevcut dağılıma göre belediye yine CHP’de kalıyor. Öte yandan partilerin başkanvekili adayları henüz belirlenmedi.