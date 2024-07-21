Beynini korumak için puzzle yap bulmaca çöz

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Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç, “Dünya Beyin Günü” dolayısıyla önemli uyarılarda bulundu. Domaç, Hürriyet’e şunları söyledi: “Küresel Hastalık Yükü Çalışması, dünyada 3.40 milyar kişinin nörolojik hastalık tanısı aldığını, 11.1 milyon kişinin ise nörolojik hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Yine bu verilere göre, inme için belirlenmiş 18 risk faktörüne maruziyetin azaltılması ile inmenin neden olduğu engellilikle ilişkili yaşam yıllarının yüzde 84.2’si potansiyel olarak önlenebiliyor. Kurşun maruziyetinin kontrol altına alınması idiyopatik zihinsel engelliliğin yükünü yüzde 63.1, yüksek açlık kan şekeri değerlerinin normal düzeylere düşürülmesi Alzheimer hastalığı ve diğer demansların yükünü yüzde 14.6 azaltabiliyor.

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YOGA RAHATLATIR

Bilişsel gerilemeyi önlemek ve beyin sağlığınız için mutlaka dengeli beslenin, bol su için. Uykunuza önem gösterin, her gece 7-9 saat arasında kaliteli uyumayı hedefleyin. Sigara ve alkolden uzak durun. Düzenli egzersiz yapın. Spor yaparken başınızı koruyun, gerekli hallerde kask takın, araçlarda emniyet kemerleriniz bağlamayı unutmayın. Stresi azaltmak için nefes alma, meditasyon ve yoga gibi rahatlama tekniklerini kullanın. Neşe ve eğlence getiren aktivitelere katılın. Zihni aktif tutmak için yeni beceriler öğrenin, yaratıcı etkinliklere katılın, bulmaca çözün, puzzle yapın. Sosyal ilişkilerinizi güçlü kılın. Nörolojik hastalıklardan korunmak ve beyin sağlığımıza önem vermek, yarının sağlığının temel taşıdır. Böylece gelecek nesillere nörolojik bozukluklara öncelik veren bir dünya mirası bırakabiliriz.”