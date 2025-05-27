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Beynine pıhtı atan çocuk, yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Hayrunisa Çopur#Erzin#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 09:10

Hatay’da beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki çocuk, 15 gün süren tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

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Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden ve Şükrü Paşa Ortaokulu’nda eğitim gören 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur’un beynine pıhtı attı. Kısa sürede müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen Çopur, Gaziantep’te tedavi görmeye başladı.

Beynine pıhtı atan çocuk, yaşam savaşını kaybetti

15 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çopur, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybettiği öğrenilen çocuk, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Beynine pıhtı atan çocuk, yaşam savaşını kaybetti

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#Hayrunisa Çopur#Erzin#Hatay

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