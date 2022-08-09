Beynimde çip var diyerek doktoru darp eden zanlı tutuklandı

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Elazığ'da bulunan özel Mediline Hastanesi'nde dün yaşanan olayda nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan'ın daha önce hastası olduğu öğrenilen Serhan D., yeniden tedavi amaçlı hastaneye geldi. Tedavi için odaya giren Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'a daha önceden geldiğinde beyninin içinde bir çipin olduğunu ve onun çıkartılmasını istediğini belirtti. Beyninde herhangi bir şeyin olmadığını kabul etmeyen ve beyninde çip olduğunu ısrarla vurgulayan Serhan D., Uzm. Dr. Kapan'ı tehdit ederek, "Eğer beynimdeki çipi çıkartmazsanız belimdeki silahta bulunan mermileri ağzına boşaltırım" deyip Kapan'ı tehdit etti. Tehdidin ardından doktorla kavgaya tutuşan şahıs, güvenlikçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, doktora saldıran vatandaşı yakalayarak karakola götürdü. Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.