Beynelmilel ne demek? Beynelmilel nedir? Beynelmilel TDK kelime anlamı

Kökeni Arapçadan gelen beynelmilel zaman içerisinde Türkçeye yerleşmiş bir kelimedir. Cümle içerisinde kullanımı ise ‘uluslararası’ anlamı taşımaktadır.

Beynelmilel Ne Demek?

Köken olarak beyn - milel kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Özellikle televizyonlarda farklı programlarda sıkça karşılaşılan kelime, yazılı kaynaklarda da cümle içerisinde yoğun olarak değerlendirilmektedir.

Beynelmilel Nedir?

Doğrudan beynelmilel ismi ile dahi film bulunmaktadır. Bu sebepten yazılı ve sözlü olarak kurulan cümleler içerisinde beynelmilel sıkça geçer. Uluslararası anlam taşıyan kelime farklı alanlarda amaca uygun olarak kullanılabilmektedir. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse;

‘’Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka milli olduğunu unutmayacağız’’ (O.S. Orhon)

Burada medeniyet anlayışının uluslararası olduğunu söylenmek istenmektedir. Bu şekilde farklı cümlelerde hem yazılı hem de gündelik yaşam içerisinde amaca uygun şekilde değerlendirilebilir.

Beynelmilel TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre beynelmilel aynı şekilde ‘uluslararası’ anlamı taşımaktadır. Gerek görüldüğü alanlarda cümle içerisinde bu şekilde değerlendirilebilir. Özellikle farklı yazışmalar içerisinde resmi olarak belgelerde bu kelime kullanılabilmektedir. Ayrıca eski edebi kaynaklarda yine kullanılan kelimeler arasında yer alır. Gündelik yaşam içerisinde ise çok sık değerlendirilmeyen ancak yine de hala kullanılan sözcüklerden biridir.