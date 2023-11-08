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Beylükdüzü'nde ilk önce öğrencisini dövdü sonra saldırıya uğradı

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#Beylikdüzü#Öğretmen#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 15:41

İstanbul Beylikdüzü’nde lise öğrencisi Yusuf E. sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni Mehmet E.B. tarafından kitapla dövüldü. Yusuf E. dayak esnasında “hocam” diye bağırırken, öğretmeni ise “hocam dedikçe vuracağım” demesi 'pes' dedirtti. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan olay sonrası Yusuf E.’nin yakınlarının okula gelip öğretmen Mehmet E.B.’yi darp ettiği öğrenildi.

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Olay, bu sabah Beylikdüzü birlik sanayi sitesi mesleki eğitim lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, 9. sınıfta okuyan Yusuf E. gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı. Daha sonra öğretmeniyle tartışan öğrenci, yerine geçerek oturdu. Sinirine hakim olamayan edebiyat öğretmeni Mehmet E.B., Yusuf E.’nin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı. Öğrenci, “hocam” diyerek durmasını istediği esnada ise öğretmen “daha çok vuracağım” diyerek kitapla vurmaya devam etti. Sınıfın içinde arkadaşlarının yanında darp edilen öğrenci ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖĞRENCİ YAKINLARI DA ÖĞRETMENİ DARP ETTİ

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E.’nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.’yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.

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Beylükdüzünde ilk önce öğrencisini dövdü sonra saldırıya uğradı

Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Beylükdüzünde ilk önce öğrencisini dövdü sonra saldırıya uğradı

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#Beylikdüzü#Öğretmen#Öğrenci

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