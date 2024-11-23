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Beylikdüzü'ndeki plastik fabrikasındaki yangın devam ediyor! Toplam 124 araçla, 300 itfaiye eri müdahale ediyor

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#Beylikdüzü#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 16:46

İstanbul'da Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik malzeme fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 12 saattir söndürülemedi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına toplam 124 araçla, 300 itfaiye eri müdahale ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaptığı açıklamada, “Yangının ilk anından itibaren olay mahallîndeyiz. İtfaiye, polis, sağlık ve belediye ekiplerimiz büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Şu an için herhangi bir can kaybının bulunmaması en büyük tesellimiz" dedi.

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Yangın bugün saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü İlçesi'ndeki Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de bulunan 6 bin metrekare büyüklüğündeki 5 katlı iş yerinde başladı. Hızla büyüyen ve patlamalarla birlikte alevler içerisinde kalan binayı söndürmek için önce çevre ilçelerden, ardından İstanbul Avrupa ve Asya kıtasındaki birimlerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BİTİŞİKTEKİ BİNAYA SIÇRADI

Polis ve sağlık ekiplerinin de hazır tutulduğu bölgede 124 araçla sevk edilen Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Şişli, Başakşehir, İstinye, Bayrampaşa, Bağcılar, Mahmutbey, Davutpaşa, Kıraç, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş, Çatalca, Kartal, Ataşehir, Sultanmeyli, Hadımköy Byükbakkalköy, Silivri, Çavuşbaşıı, Sultangazi, Bahçelievler, Fatih. Çekmeköy, Kavacık, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Sultangazi'den gelen 300'ü aşkın itfaiye eri müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binaya sıçradı.

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Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un uzak noktalarından da görüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Binanın birinci katında ise kısmi çökme meydana geldi.

Beylikdüzündeki plastik fabrikasındaki yangın devam ediyor Toplam 124 araçla, 300 itfaiye eri müdahale ediyor

12 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Yangın, fabrikadaki malzemelerin plastik olması ve kolay alev alması nedeniyle 12 saattir devam ediyor. Lodos ve yağmurun da etkisiyle ekipler alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın, 12 saatlik çalışmanın ardından fabrikanın bazı bölgelerinde kısmen kontrol altına alınsa da halen devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.

Beylikdüzündeki plastik fabrikasındaki yangın devam ediyor Toplam 124 araçla, 300 itfaiye eri müdahale ediyor

'CAN KAYBININ BULUNMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yangının ilk anından itibaren olay mahallîndeyiz. İtfaiye, polis, sağlık ve belediye ekiplerimiz büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Şu an için herhangi bir can kaybının bulunmaması en büyük tesellimiz. Tüm ekiplere ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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#Beylikdüzü#Fabrika#Yangın

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