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Ersan SAN-Veysel TİMDU / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Beylikdüzü'ndeki pazarda dikkat çeken kalabalık

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Beylikdüzü'ndeki pazarda dikkat çeken kalabalık
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KORONAVİRÜS salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Beylikdüzü'nde kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebze ve meyveleri elleri ile seçmesi dikkat çekti. Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

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