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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntü! Ebru Heper'in dayısı isyan etti

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#Metrobüs#Kaza#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 12:52

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Haramidere'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada Ebru Heper hayatını kaybetmişti. Ebru Heper'in (37) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı bakım hiç yok." diye konuştu. Öte yandan kaza anına ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü'nde metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ebru Heper’in cenazesinin memleketi Sivas’a gönderileceği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağındaki kaza anına ilişkin yeni görüntü de ortaya çıktı. Kaza anına çarpmanın etkisi ile yolcuların savrulduğu görülüyor.

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Beylikdüzündeki metrobüs kazasından yeni görüntü Ebru Heperin dayısı isyan etti

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HEPER'İN DAYISI: 'ARAÇLARIN HEPSİ BOZUK BAKIM HİÇ YOK'

Ebru Heper’in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16.00 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Çok denetlenmesi lazım, sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti.

Beylikdüzündeki metrobüs kazasından yeni görüntü Ebru Heperin dayısı isyan etti

Metrobüsler bozuk. Hastaneden aldık, Adli Tıp’a geldik, Adli Tıp’tan alıp tekrar gasilhaneye götüreceğiz Küçükçekmece’ye, oradan direkt memleketi Sivas’a götüreceğiz. Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı, bakım hiç yok. Ben de Esenyurt’ta ikamet ediyorum aynı zamanda esnafım.

Beylikdüzündeki metrobüs kazasından yeni görüntü Ebru Heperin dayısı isyan etti

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Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum araçların hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz müdahale edemiyoruz' diyorlar. Sizler gerekli mercilere bildirin diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz." dedi.(DHA)

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#Metrobüs#Kaza#İstanbul

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