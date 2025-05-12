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Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

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#Beylikdüzü#Metrobüs#KAZA
Beylikdüzündeki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 22:49

Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Şaban Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Şaban Ş. savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Şaban Ş'nin tutuklanmasına karar verdi.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

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#Beylikdüzü#Metrobüs#KAZA

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